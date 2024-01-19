Мобілізація в Україні: військкомати змінюють систему надсилання повісток

В Україні військкомати більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Після ухвалення відповідного законопроєкта в нашій державі запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. Його планують увести в роботу у другому кварталі цього року.

"Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі", – наголосила Катерина Чорногоренко.

Водночас верифікацію даних в електронному реєстрі “Оберіг” вже проведено. Міноборони перевело паперову інформацію у цифрову.

"Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути до ТЦК. Це має працювати як годинник, ТЦК повинен мати верифіковані списки військовозобов'язаних", – додала Чорногоренко.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі поточного року.

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