Мобілізація в Україні: військово-лікарські комісії розгорнуть у цивільних медзакладах

Які саме заходи для пришвидшення роботи ВЛК вживають медичні сили.

Під час мобілізації в Україні через велике навантаження на військових лікарів є певні норми, скільки за день військовослужбовців може пройти ВЛК, впроваджується рішення з розгортання мережі ВЛК також і на базі цивільних лікувальних закладів. Це один із заходів, що вживають в країні для спрощення роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це під час брифінгу в Military Media Center сказала командувачка Медичних сил Збройних Сил України генерал-майор Тетяна Остащенко.

Тетяна Остащенко сказала, що комунікація з Міністерством охорони здоров’я з цього приводу була ефективною.

"Такі ВЛК почали роботу від початку цього місяця, наприкінці місяця побачимо результати, наскільки це допоможе покращити становище військовослужбовців, які проходять комісію", - зазначила військова лікарка.

Вона розповіла, що Національна служба здоров’я також розробляє механізм введення з 1 травня пакета, який передбачив би оплату роботи лікарів з цивільних медичних закладів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Також, за її словами, для спрощення проходження ВЛК зараз ведеться робота з Міністерством охорони здоров’я, аби ЗСУ могли отримувати медичні документи через електронну систему МОЗ.

Тетяна Остащенко зазначила, що військові лікувальні заклади у період воєнного стану часто розташовані в пристосованих приміщеннях, "тому умови очікування можуть бути різн".

"Зараз опрацьовується питання щодо виділення додаткових коштів для створення безбар’єрного середовища і покращення умов у цих лікувальних закладах", - заявила командувачка Медичних сил Збройних Сил України генерал-майор Тетяна Остащенко.

Нагадаємо, напередодні Рада підтримала законопроєкти про зміни у роботі військово-лікарських комісій під час мобілізації в Україні

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