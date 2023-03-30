Мобілізація в Україні: як батько неповнолітніх дітей може отримати відстрочку

В Україні мобілізацію та військовий стан продовжили до 20 травня, однак деякі батьки неповнолітніх дітей можуть отримати відстрочку від призову.

Юрист Богдан Черніков розповів, у яких випадках можуть не призвати батька неповнолітньої дитини на службу під час мобілізації.

Про це повідомляє Today.ua.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізувати батька неповнолітньої дитини можуть за умови, що інший з подружжя ще не проходить військову службу. У випадку, якщо хтось із батьків дитини вже перебуває на фронті, інший може отримати відстрочку від призову.

Таким чином, тільки якщо мати дитини мобілізована, батька можуть не призвати. В інших випадках батько піде воювати, якщо у нього немає жодних підстав для відстрочки.

За словами юриста, для того, щоб отримати відстрочку, один із подружжя має нести один із таких видів служби:

строкову військову службу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського та старшинського складу;

військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

військову службу на заклик осіб офіцерського складу;

військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період.

Для отримання відстрочки одному з військовозобов'язаних батьків потрібно звернутися до свого ТЦК із відповідною заявою та надати документи з підтвердженями.

Нагадаємо, пресслужба Сухопутних військ показала всі етапи і механізми призову громадян на військову службу.

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