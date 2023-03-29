Мобілізація в Україні: як оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Неправильні висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо придатності військовозобов'язаного до служби можна оскаржити.

Як це зробити, в коментарі УП розповів адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрист зауважив, що під час загальної мобілізації лікарі ВЛК часто дуже поверхово оглядають українців та одразу зараховують до категорії "придатний".

“Зараз ВЛК відбувається так: ти приходиш, сидить пара-трійка лікарів. На тебе поверхово подивились: "Здоровий? Скарг немає?". І навіть відповідь їх не цікавить. Все – придатний", – каже адвокат.

Крикун-Труш розповів випадок зі своєї практики, коли його клієнту суд скасував висновок комісії, тому що огляд було проведено з порушеннями, і відправив його на повторний. Чоловіка залишили в лавах ЗСУ, проте перевели на посаду, яка більше підходить йому за станом здоров'я.

Адвокат наголосив, що проходження ВЛК регулює наказ "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", і розповів, як можна оскаржити її висновок.

За його словами, для цього потрібно подати заяву до центральної ВЛК, у якій зазначити причини перегляду. Також до заяви треба додати отриманий у ВЛК висновок та, за наявності, результати попередніх медичних обстежень.

Окрім того, висновок ВЛК можна оскаржити у судовому порядку в межах адміністративного судочинства.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану, навіть під час загальної мобілізації, не можуть призвати до армії осіб, які мають деякі хвороби.

Читайте також: