Мобілізація в Україні: як потрібно працювати з людьми, щоб зменшувалися їхні страхи

Сьогодні треба пояснювати, що передбачає мобілізація. Людям потрібно давати повну інформацію.

Про це в ефірі телемарафону сказав Андрій Малик, начальник служби зв'язків з громадськістю 112-ї бригади ТРО.

"Немає кращої комунікації, ніж контактувати з людьми"

За словами Малика, страх є у кожного, бо безсмертних і безстрашних людей не буває. Але кожній людині, яка готова мобілізуватися, треба розуміти: який термін служби чекає, в якому підрозділі вона буде служити, що свої професійні якості й вміння зможе застосувати там, де це буде найбільш ефективно.

"Я вважаю, що таким чином це буде зменшувати ці страхи й люди будуть більш активно включатися в мобілізаційні процеси. Ніхто не придумає кращу комунікацію, ніж безпосередні контакти з людьми. І треба працювати якнайбільше у цьому напрямку. Людям потрібно доносити інформацію. Людям потрібно роз'яснювати й норми закону і на що вони мають право, чим вони мають займатися. Необхідно надати повний інформаційний пакет, повний супровід", – вважає Малик.

Так, українцям слід пояснити, що мобілізація сьогодні – це не те, що тебе на вулиці зловлять, запхають в бус, дадуть тобі в руки автомат і відправлять в складі штурмового загону на передову лінію. Мобілізація вимагає як цілої низки бойових, так і цивільних, логістичних професій.

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