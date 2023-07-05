Мобілізація в Україні: як військовим обирають спеціальність і що треба знати

В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Центри комплектування і соціальної підтримки призивають чоловіків у віці від 18 до 60 років залежно від потреб на фронти для Збройних Сил України.

Експерти із ГО "Юридична сотня" розповіли, як військовим обирають спеціальність для служби в лавах ЗСУ.

За їхніми словами, ті, хто мав попередній військовий досвід, вже мають військову спеціальність, тоді як ті, хто не мав досвіду, спеціальність визначається відповідно до їх професійної спрямованості.

Військово-облікова спеціальність – це поняттям охоплює досвід роботи, знання, уміння і навички, необхідні для виконання певного роду завдань й обов’язків військової служби. Від підготовки, досвіду, знань та умінь військових залежить боєздатність армії.

Однак, іноді виникають ситуації, коли боєць має військово-облікову спеціальність, але його посада не враховує цього факту.

"Відповідно до пункту 82 Указу Президента "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" військових призначають на посади та переміщують по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби, рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, які визначає Міністерство оборони України", – повідомляють експерти.

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Проте процедури дотримуються тоді, коли немає недостачі у певних спеціальностях або потреби у поповненні складу військових підрозділів. Однак, у воєнний час, коли потреба у кадрах особливо загострюється, для поповнення Збройних сил військових можуть призначати на посади, які передбачені штатами воєнного часу, з урахуванням їх нової спеціальності та набутого досвіду. Водночас перед призначенням на нову посаду військовий обов'язково має пройти підготовку або перепідготовку.

Після оголошення рішення про мобілізацію та введення режиму воєнного стану, особи рядового, сержантського і старшинського складу можуть бути призначені на посади сержантського і старшинського складу за їх основною або спорідненою спеціальністю.

Отож, в умовах воєнного стану військово-облікова спеціальність військовослужбовця може не бути врахована при призначенні на посаду, за умови, що відбувається відповідна підготовка або перепідготовка для нової спеціальності та посади до або після призначення.

Щоб захистити своє право на призначення згідно військово-облікової спеціальності, ви можете подати рапорт із проханням бути призначеним на посаду з урахуванням вашої наявної військово-облікової спеціальності для більш ефективного використання відповідно до вашого фаху і досвіду. В рапорті слід надати деталі вашої військово-облікової спеціальності та аргументувати про необхідність призначення.

"Втім додамо, що в умовах воєнного стану у зв’язку з потребою доукомплектування за дефіцитними спеціальностями вам можуть законно відмовити", — пояснили експерти.

Нагадаємо, на Донеччині затримали начальника ТЦК та СП, який за гроші "відмазував" чоловіків від мобілізації та допомагав їм тікати за кордон.

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