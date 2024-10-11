Мобілізація в Україні: як збільшити кількість добровольців — Коваленко

Експерт закликав відмовитися від принципового незастосування тих методів, які використовує для поповнення своєї армії Росія.

На тлі збільшення російської армії, яку щомісяця поповнюють 35-40 тисяч осіб, проблема мобілізації в Україні стала ще актуальнішою, але її вирішення не повинно полягати в репресивних методах і незграбних підходах на рівні совкового менталітету.

На цьому наголосив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Зниження призовного віку

Експерт назвав перемогою здорового глузду те, що 9 жовтня Рада все ж заборонила мобілізацію українців молодше 25 років. За його словами, спроба воювати кількістю проти ще більшої кількості не принесе успіху.

“Росія завжди матиме перевагу в цьому питанні і з нею не можна змагатися в тому, хто скільки мобілізує. Цю війну виграти "м'ясом" не вийде, бо в Росії його завжди буде більше. Перемога полягає в домінуванні в питаннях технічних засобів і технологічних процесів, а також гнучкій та своєчасній адаптації військ до ситуації, що складається на полі бою”, – наголосив він.

Мобілізація ув’язнених

Водночас Олександр Коваленко закликав відмовитися від принципового незастосування тих методів, які використовує для поповнення своєї армії Росія. В цьому контексті він назвав приклад мобілізації ув'язнених.

Також читайте У Раді назвали загрозу в разі демобілізації бійців віком до 25 років

“Цю практику Росія розгорнула ще влітку 2022 року, поповнивши лави своїх формувань на десятки тисяч бійців. Ми ж максимально довго від цієї практики відмовлялися, часом роблячи абсолютно бездарні за своєю інтелектуальною наповненістю заяви: "Ми не Росія, ми так не робитимемо!”. І ось нарешті у травні 2024 року ми дозріли мобілізувати ув'язнених. При цьому не всіх поспіль, як у РФ, а з урахуванням тяжкості скоєного злочину, мотивації ув'язненого та з особистим відбором представником підрозділу, до якого конкретний "новобранець" піде на службу”, – нагадав експерт.

За його словами, тепер мобілізовані з в'язниць воюють не гірше за кадрових військових, водночас порушення дисципліни у них мінімальні і розгул "тюремщини" не спостерігається.

“Ось і виникає питання, а якби таку практику ми стали втілювати в життя набагато раніше, 2022 року, який би це був ефект на фронті на питання ротації, відновлення боєздатності підрозділів тощо?” – ставить він риторичне запитання.

Фінансовий стимул

Олександр Коваленко зауважив, що ще одним методом зберігати високий рівень мобілізації в Росії стала фінансова стимуляції добровольців-контрактників. Однак в Україні через апелювання до патріотизму цей метод досі не застосовують на належному рівні.

За його словами, три роки поспіль хтось намагається виїжджати на патріотизмі та почутті обов'язку, заплющуючи очі на те, що така схема зараз не працює.

“Якби було оголошено разові виплати, наприклад, у 400 тисяч гривень, то кількість охочих мобілізуватися зросла б у рази. Але так, давайте згадаємо про те, що "ми не Росія, ми так не робитимемо!", а тому продовжуватимемо намагатися підвищувати мотивацію дешевими й недієвими методами, наприклад, розвішуючи на білбордах рекламу підрозділів, до яких можна вступити на службу. Цікаво, що мотивує потенційного новобранця більше: гарний плакат чи 400 портретів Володимира Вернадського на купюрі?” – запитує експерт.

Олександр Коваленко вважає, що загравшись у патріотизм, ідейність і відчуття обов'язку, ми втратили відчуття реальності, яке замішане на об'єктивних матеріальних благах.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв вважає, що заманювати добровольців до української армії великими грішми неправильно. Мовляв, такі методи притаманні державі-агресорці і вони не годяться для України.

Нові правила мобілізації юнаків до 25 років

Читайте також: