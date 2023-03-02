Мобілізація в Україні: яке покарання передбачене за ігнорування повістки для уточнення даних

За неприбуття у визначений документом час військовозобов’язаного можуть оштрафувати.

Під час оголошеної в Україні загальної мобілізації військовозобов’язані отримують повістки для уточнення військово-облікових даних. У разі неприбуття у визначений документом час до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки може настати адміністративна відповідальність — на винуватця буде накладено штраф.

Про це повідомили юристи на Facebook-сторінці "Безоплатна правова допомога".

Рішення про накладення штрафу ухвалюють керівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Постанову про накладення штрафу військовозобов’язаний має право оскаржити у суді упродовж 10 днів.

Сплатити штраф можна протягом 15 днів з моменту вручення постанови.

Сума штрафу - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на лютий 2023 року - 3400-5100 грн).

Якщо штраф не сплатити вчасно, то постанову передадуть до державної виконавчої служби, а його розмір зросте вдвічі.

Після сплати штрафу необхідно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла постанову. На це відведено 3 робочі дні від дня закінчення терміну, передбаченого для оплати штрафу.

Нагадаємо, загальна мобілізація - це поповнення армії новими військовослужбовцями. Підлягають мобілізації громадяни, здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. Призов здійснюється через вручення повісток. Повістки можуть бути різними.

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