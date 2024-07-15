Мобілізація в Україні: яке покарання загрожує за неявку до ТЦК за повісткою

Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін розповів, яке покарання загрожує особі, яка не прийшла до військкомату за повісткою. Так, він зауважив, що якщо громадянин порушує правила мобілізації та військового обліку, на нього накладають штраф.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Якщо він не сплачує штраф протягом 15 днів, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення у відділ державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку. Виконавча служба здійснює примусове стягнення, але, наскільки мені відомо, вже у подвійному розмірі від суми штрафу. Також правопорушнику доведеться сплатити виконавчий збір", - каже Істомін.

Крім того, ТЦК направляє запит до поліції з проханням доставити ухилянта до ТЦК.

"Якщо від поліції надходить відповідь, що вони не можуть цього зробити, тоді громадянину мають надіслати ще один документ – "вимогу". Це вже не рекомендація, а зобов'язання прибути до ТЦК. Якщо ж протягом 10 днів вимога не буде виконана, то представники ТЦК вимушені звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації", - зазначив Роман Істомін.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи оштрафують людину, яка оновила дані, але не пройшла ВЛК.

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