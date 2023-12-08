Мобілізація в Україні: які 10 категорій українців не відправлять на передову

Військовозобов’язаних призивають на службу, але дехто може бути призваний тільки за власним бажанням або має право служити тільки за місцем проживання.

В Україні деякі категорії чоловіків можуть бути мобілізовані для служби тільки за місцем проживання, а такі військові можуть перевестися з інших частин додому, якщо належать до цих категорій.

Абзац 10 статті 23 чітко визначає, що є 10 категорій військовозобов'язаних, які у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Такі чоловіки можуть добровільно отримати мобілізаційне розпорядження, але їх служба має проходити за місцем проживання. До них відносяться особи з відстрочкою за станом здоров’я та сімейними обставинами:

чоловіки та жінки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, визначених в Україні

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені законом, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану і терміну проведення загальної мобілізації в Україні ще на три місяці. І тепер воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть щонайменше до 14 лютого наступного року.

Що очікує українців у грудні - читайте у новині.

Довідка:

Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який здійснюється одночасно на всій території України.

Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних і приватних підприємств, установ та організацій.

Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення. В цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

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