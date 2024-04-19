Мобілізація в Україні: які дані потраплять до оновленого реєстру призовників

В цьому реєстрі мають формувати досьє на особу.

Напередодні відбулось засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому було розглянуто три законопроєкти. Серед них - про реєстр військовозобов’язаних.

Про це повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

За її даними, законопроєкт №11143 пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних данних, які вдалось виключити в законопроєкті (10062) про реєстр військовозобовязаних, резервістів та призовників під час його розгляду в парламенті.

Що саме пропонують автори повернути:

відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210- Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення)

вже не за згодою, а обов’язково - відомості про членів сім’ї призовника, військовозобов’язаного, резервіста (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП) при зарахуванні призовника, військовозобов’язаного, резервіста на військову службу

відомості про примусове виконання рішення щодо особи- боржника (реквізити та відомості виконавчого документа)

відомості про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

відомості про батьків призовника, військовозобов’язаного, резервіста, опікунів, усиновлювачів, піклувальників , а також дітей (ПІБ)

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення

відомості про досвід роботи за спеціальністю

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати.

Після початку повномасштабної війни в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Під час війни реєстр "Оберіг" має спростити процес мобілізації до лав ЗСУ, підвищити ефективність роботи ТЦК та запобігати корупції.

Хто має доступ до даних реєстру "Оберіг"

Власником реєстру "Оберіг" та персональних даних є Міністерство оборони, розпорядник — Генеральний штаб ЗСУ. Доступ до даних мають також Служба безпеки України (СБУ) і Служба зовнішньої розвідки (СЗРУ).

Адміністраторами реєстру визначені обласні Територіальні центри комплектації (ТЦК).

Наповнення даними покладено на районні та міські центри комплектування.

Особисті дані військовозобов'язаного зберігатимуться у картці протягом його життя. Видалення даних про особу здійснюється лише за 105 років від дати народження.

Людина має право подати заяву до ТЦК на видалення з реєстру недостовірної інформації або на додавання тих відомостей, яких у реєстрі немає.Також військовозобов’язаний може ініціювати здійснення перевірки щодо правдивості даних у реєстрі.

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