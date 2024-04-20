Мобілізація в Україні: які гарантії має призваний працівник та чи зберігається за ним робоче місце

Через війну, яку розпочала Росія проти України, багато українців змушені були взяти зброю до рук і вступити до лав ЗСУ. В Україні, навіть під час воєнного стану, трудові відносини між працівником та роботодавцем регулюються відповідним законодавством.

Фахівці південно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці розповіли, які гарантії має призваний працівник та чи зберігається за ним робоче місце.

Так, згідно з ст. 119 Кодексу законів про працю, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Але за працівниками, які були призвані до армії, не зберігається середній заробіток. До 18 липня 2022 року такий заробіток зберігався.

"У разі надходження повідомлення про призов працівника до лав ЗСУ видається наказ про збереження за таким працівником місця роботи і посади на весь період служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати. Що тепер чекає на чоловіків читайте у новині.

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