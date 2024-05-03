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Мобілізація в Україні: які хвороби не звільняють від служби в ЗСУ

Мобілізація в Україні: які хвороби не звільняють від служби в ЗСУ

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Зокрема, від служби в ЗСУ не звільняють легкі психічні прояви.

В Україні тривають воєнний стан і мобілізація. Попри низку хвороб, які звільняють військовозобов'язаних від військової служби, є ті, з якими українців визнають придатними до служби.

Які хвороби не стають на заваді мобілізації, йдеться в наказі Міністерства оборони України.

Служити в ТЦК та частинах забезпечення можуть чоловіки, які мають:

  • клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій;
  • хворобу, зумовлену ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
  • рак нижньої губи, рак шкіри;
  • повільно прогресуючі хвороби крові з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями;
  • легкі психічні прояви;
  • синдром залежності від психічних речовин з помірними або легкими психічними розладами.

Також ми розповідали, чи можуть мобілізувати до ЗСУ з поганим зором: список захворювань.

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