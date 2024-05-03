Мобілізація в Україні: які хвороби не звільняють від служби в ЗСУ

Зокрема, від служби в ЗСУ не звільняють легкі психічні прояви.
В Україні тривають воєнний стан і мобілізація. Попри низку хвороб, які звільняють військовозобов'язаних від військової служби, є ті, з якими українців визнають придатними до служби.
Які хвороби не стають на заваді мобілізації, йдеться в наказі Міністерства оборони України.
Служити в ТЦК та частинах забезпечення можуть чоловіки, які мають:
- клінічно вилікуваний туберкульоз;
- хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій;
- хворобу, зумовлену ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
- рак нижньої губи, рак шкіри;
- повільно прогресуючі хвороби крові з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями;
- легкі психічні прояви;
- синдром залежності від психічних речовин з помірними або легкими психічними розладами.
Також ми розповідали, чи можуть мобілізувати до ЗСУ з поганим зором: список захворювань.
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