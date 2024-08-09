Мобілізація в Україні 2024: які категорії громадян не підлягають призову

В Україні подовжили воєнний стан щонайменше до 9 листопада 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон №10449, який набрав чинності 18 травня та вніс певні зміни до мобілізації. Зокрема, право на відстрочку від призову мають всі здобувачі третього освітньо-наукового рівня — аспіранти.

Хто ще не підлягає мобілізації - розповідаємо далі.

Кого не мобілізують під час воєнного стану:

В Україні не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними і виключених з військового обліку.

Крім того, мобілізація жінок в Україні наразі відбувається лише добровільно.

Також відстрочку від призову мають:

за станом здоров’я:

призову не підлягають громадяни з інвалідністю І-ІІІ ступенів або непридатні до військової служби.

За сімейними обставинами:

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки - опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі - які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження).

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки - усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі - які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

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чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду.

чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна; ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду - якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд.

один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовці.

Якщо родичі загинули:

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Студенти та викладачі:

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти (лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі),

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня.

За видом діяльності:

громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях;

народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Хто тимчасово не підлягає мобілізації:

громадяни, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас (крім військовослужбовців, які зараховані на службу у військовому оперативному резерві першої черги) - під час часткової мобілізації впродовж 6 місяців з дня звільнення зі служби;

громадяни, які отримали відстрочку за рішенням ВЛК за станом здоров’я терміном максимум на 6 місяців.

Чи планують мобілізувати чоловіків з 18 років — читайте на ТСН.ua.

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