Мобілізація в Україні: які лікарі мають оглядати військовозобов'язаного під час ВЛК

Проходження ВЛК регулюється положенням про військово-лікарську експертизу, затвердженим міністром оборони України від 14 серпня 2008 року.

В Україні триває загальна мобілізація, тож чоловіків у віці 18-60 років призивають до лав ЗСУ. Щоб визначити, чи придатна людина до військової служби, проводять військово-лікарську комісію (ВЛК). Є чіткий перелік лікарів, які мають оглянути військовозобов'язаного.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Які лікарі мають здійснювати огляд на ВЛК

Для ухвалення висновку щодо придатності чи непридатності особи ВЛК керується "Розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві", що містить 86 статей.

За словами адвоката Олега Леонтьєва, військовозобов'язаного під час ВЛК оглядають:

хірург – перевіряє наявність патології;

терапевт – діагностика захворювань серцево-судинної системи, органів дихання та травлення, діагностика і лікування хвороб нирок, суглобів;

невропатолог – діагностика захворювань центральної та периферичної нервової системи;

психіатр – діагностика на наявність психічних розладів;

офтальмолог – перевірка зору;

отоларинголог – перевірка стану вух, горла, носа, голови та шиї;

стоматолог – перевірка стану зубів і ротової порожнини;

дерматолог – діагностика шкірних захворювань;

лікарі інших спеціальностей за наявності показань.

Як додав юрист, до серпня 2023 року ТЦК перед оглядом були зобов’язані вимагати дані з різноманітних диспансерів на предмет того, чи не перебуває особа на обліку, наприклад у психоневрологічному, туберкульозному або шкірно-венерологічному диспансері. Це пояснювалося необхідністю мати повну картину про стан здоров’я військовозобов’язаного.

"Зараз цей обов’язок скасовано", – підсумував Олег Леонтьєв.

Раніше юристи пояснили, яке рішення ухвалить ВЛК щодо мобілізації чоловіка з виразковим колітом у стадії загострення, якщо раніше під час нестійкої ремісії його визнали обмежено придатним до військової служби.

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