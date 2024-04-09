Мобілізація в Україні: які покарання для ухилянтів залишили у скандальному законопроєкті

За інформацією Гончаренка, розгляд законопроєкту в Раді починається вже завтра, 10 квітня.
Комітет національної безпеки та оборони ВР підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
За його інформацією, у законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.
Також ухилянтам планують обмежити право на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК.
"Закон вступає в силу через місяць після ухвалення, за цей час уряд має підготувати всі нормативні документи", - зазначив Гончаренко.
Раніше у ЗМІ повідомили, що норму про терміни демобілізації виключили зі скандального законопроєкту за ініціативою головкома Сирського.
Читайте також: