Мобілізація в Україні: які покарання для ухилянтів залишили у скандальному законопроєкті

За інформацією Гончаренка, розгляд законопроєкту в Раді починається вже завтра, 10 квітня.

Комітет національної безпеки та оборони ВР підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Також читайте Юрист розповів, у яких випадках ухилянтів від мобілізації можуть відправити до тюрми

За його інформацією, у законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.

Також ухилянтам планують обмежити право на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК.

"Закон вступає в силу через місяць після ухвалення, за цей час уряд має підготувати всі нормативні документи", - зазначив Гончаренко.

Раніше у ЗМІ повідомили, що норму про терміни демобілізації виключили зі скандального законопроєкту за ініціативою головкома Сирського.

Читайте також: