Мобілізація в Україні: військова заявила, які професії потрібно бронювати в першу чергу

В Україні аграріїв не поставили в резерв. Тобто працівники аграрного сектору не підлягають бронюванню. Така ж сама ситуація склалася і з медичними робітниками.

Про це повідомила військова медикиня Олена Мосійчук.

"Медики стоять на обліку. Вчителі, не розумію цей брєд (відстрочки - ред.). А от аграріїв у нас ніхто не поставив на резерв. Ми й так вже втратили дуже багато аграрного комплексу. Забирають знову ж таки медиків, а у нас лікарні забиті. Нестача медиків. Хто, інтерни будуть рятувати наших пацанів? Інтерн зможе пришить відірвану ногу? Нє. Не всі інтерни можуть нормально зробити укол. Кого ще? Водіїв швидких? Хто буде виїжджати, коли бабка помирає в хаті? Ветеринарів зараз теж будуть мобілізувати. А в нас немає ферм, які годують нашу країну? Які дають гроші нашій країні, коли вивозять м'ясо, фермерські продукти за кордон. А потім нам Європа буде казати, що через нас голодує Африка”, - розповіла Олена Мосійчук.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що мобілізація в Україні "йде за планом".

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