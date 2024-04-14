Мобілізація в Україні: які зміни чекають на людей з інвалідністю

Наразі мобілізація людей з інвалідністю можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

Наприкінці червня 2022 року українські нардепи запропонували призивати на службу в армію людей з інвалідністю за їхньої згоди. У квітні 2024 року Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт про мобілізацію, який вносить зміни в мобілізацію.

Чи можуть тепер мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи пояснив адвокат Роман Сімутін.

"Мені невідомий законодавчий інструмент змусити людину примусово пройти медичний огляд. Фактично, залишається лише один спосіб - застосувати презумпцію винуватості та визнати винним без вини. Тобто скасують інвалідність, якщо чоловік відмовиться пройти повторний огляд. Подібна норма у нас є в адмінкодексі - це відмова водія від проходження освідування на предмет сп'яніння. Поліцейському просто не потрібно змушувати водія проходити огляд. Якщо він відмовляється, така відмова просто прирівнюється до керування в стані сп'яніння, складається протокол, штраф і позбавлення права керування", - сказав він.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)

Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність.

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