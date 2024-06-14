Мобілізація в Україні: яким компаніям можуть відмовити у бронюванні працівників

Критично важливі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації.

В Україні деякі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Однак, у низці випадків компаніям можуть відмовити в цьому.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко в етері єдиного телемарафону.

Він зазначив, що спочатку підприємство чи організація звертаються до органів влади із заявою про визнання їх критично важливими. Для отримання такого статусу необхідно відповідати всім критеріям. Кожне міністерство або центральний орган виконавчої влади встановлює свої критерії. Після перевірки відповідними службами видається наказ про визнання підприємства критично важливим.

Після того як підприємство отримує потрібний статус, воно подає список своїх військовозобов'язаних з метою бронювання до центрального органу виконавчої влади або ОВА. Потім цей список надсилається до Міноборони або інших відповідних органів, де військовозобов'язані перебувають на обліку.

На наступному етапі дані проходять перевірку через систему "Оберіг". Лише після цього інформація передається до Міністерства економіки.

"Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який надсилає до Міноборони, ТЦК і того органу місцевої влади, який звертався до Міноборони", — сказав Фоменко.

Деяким компаніям можуть відмовити в бронюванні співробітників, якщо Міністерство економіки вважає, що не всі необхідні документи було надано або якщо є підозри на підробку документів.

"У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або на анулювання попередніх рішень", — додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Одні називають такий підхід несправедливим, адже він дозволятиме багатшим громадянам "відкупитися" від служби у війську. Інші вказують на невідворотність таких змін, враховуючи складну ситуацію з грішми для армії.

Як в Раді пропонують вирішити питання і чи реально це, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

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