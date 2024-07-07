Мобілізація в Україні: якої цифри сягнули оновлення облікових даних

Загалом зафіксували понад 3 млн оновлень.
Від 1 по 7 липня облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 397 громадян. Так, станом на 7 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула майже 3,2 мільйона осіб.
Про це пише Міністерство оборони України.
Оновити дані можна:
- звернувшись до найближчого ТЦК або ЦНАП
- завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.
Додається, що з 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.
Раніше йшлося про те, чи може військовозобов'язана особа отримати відстрочку по догляду за батьками, якщо у неї є повнолітні діти.
Читайте також: