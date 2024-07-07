Мобілізація в Україні: якої цифри сягнули оновлення облікових даних

Від 1 по 7 липня облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 397 громадян. Так, станом на 7 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула майже 3,2 мільйона осіб.

Про це пише Міністерство оборони України.

Оновити дані можна:

звернувшись до найближчого ТЦК або ЦНАП

завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

Додається, що з 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Раніше йшлося про те, чи може військовозобов'язана особа отримати відстрочку по догляду за батьками, якщо у неї є повнолітні діти.

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