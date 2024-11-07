Мобілізація в Україні: якої вікової категорії чоловіків поменшало у навчальних центрах

Від вересня в Україні майже припинили мобілізовувати чоловіків, старших за 50 років.

Станом на сьогоднішній день у навчальних центрах ЗСУ залишилося менше десятка мобілізованих, яким 50+ років.

Про це пише "Главком" з посиланянм на джерело в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

Також читайте В Україні подовжено воєнний стан та мобілізацію до лютого 2025 року

Це пов'язано з виконанням внутрішньої директиви командування Сухопутних військ від кінця вересня ТЦК припинили примусово мобілізовувати чоловіків, старших за 50 років.

"У силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і бойові бригади (а саме для них зараз готують кадри навчальні центри) не хочуть брати таких людей", – пояснило джерело видання.

Водночас, мобілізаційний вік залишається незмінним – 18-60 років. ТЦК може мобілізувати тих 50-59-річних, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності: зварювальників, ремонтників важкої техніки, зв’язківців тощо.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

Нардеп Федір Веніславський згодом пояснив, що після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Два тижні тому Волинський ОТЦК спантеличив заявою, повідомивши, що заборони щодо мобілізації громадян вікової категорії від 50 до 60 років немає, тому вони все одно мобілізовуватимуть "дідів".

Підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилять!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.