Мобілізація в Україні: юрист пояснив, чи можна відмовитися і які будуть наслідки

Якщо військовозобов’язаний всього один раз не з’явився до ТЦК після повістки, то його лише оштрафують.

Відмовитися від мобілізації в Україні можна, адже це не рабська держава. Однак у разі відмови військовозобов’язаний нестиме за це відповідальність.

Про це адвокат Ростислав Кравець розповів "Фактам ICTV".

Чи можна відмовитися від мобілізації

Мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" військовозобов’язаний не має права відмовитися від проходження військової служби та мобілізації, якщо не має відстрочення від або звільнення від військової служби.

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"Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися (від мобілізації – ред.), але за це буде нести відповідальність як за ухилення від мобілізації", – зазначив адвокат.

Що буде, якщо відмовитися від мобілізації

Якщо людині вручили повістку, але вона після цього не прийшла до ТЦК та СП без поважної причини, то така особа нестиме адміністративну відповідальність. Тобто на неї буде накладено штраф.

А тим, хто систематично ухиляється від мобілізації, загрожує кримінальна відповідальність – від трьох до п’яти років ув’язнення. Однак, наголошує Кравець, аби притягнути людину до відповідальності, правоохоронці повинні довести факт ухилення. Зокрема, вовинні бути докази, що людина отримала повістку.

"Зазвичай люди у суді підтверджують той факт, що вони не хочуть воювати, відмовляються від військової служби, про що і свідчать відповідні вироки", – звернув увагу адвокат.

"Повинно бути явно доведене ухилення. Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення. Ні, ухиленням буде лише факт, коли людині особисто було вручено цю повістку", – пояснив Кравець.

За його словами, щоб було достатньо підстав для відкриття кримінальної справи, правоохоронці повинні зафіксувати щонайменше три факти ухилення від мобілізації.

"Якщо неявка до ТЦК та СП буде повторюватися протягом декількох разів – коли не просто кинули повістку і людина не з’явилась, а їй під особистий підпис вручили повістку, – то, звичайно, у цьому випадку може бути кримінальна відповідальність. Загалом три рази повинно бути доведено, що людина дійсно отримала повістку і дійсно не з’явилась", – пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, в якому разі буде законно відмовитися від повістки до військкомату.

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