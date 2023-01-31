Мобілізація в Україні: юрист пояснив, чи можуть вручити повістку за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, також можуть бути призвані до війська.

В Україні до 19 лютого продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Очевидно, їх продовжать і надалі.

Після запровадження воєнного стану багато військовозобов'язаних українських чоловіків опинилися за кордоном. І досі не всі вони повернулися в Україну.

Водночас ті українці, які перебувають за кордоном, також можуть бути призвані до війська.

Про правові аспекти та реальний механізм мобілізації українців за кордоном розповів помічник адвоката АТ "ЮК "АРЕС" Євген Промський, пише Today.ua.

За словами юриста, військовозобов'язані українці, котрі опинилися за кордоном, також підлягають призову в рамках загальної мобілізації. Проте, перш ніж призвати їх до лав ЗСУ, їм мають вручити повістки.

Право на вручення повісток мають такі особи:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій;

керівники навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначимо, у цьому списку немає представників закордонних дипломатичних відомств. Отже, немає механізму вручення повісток українцям за кордоном.

При цьому у пункті 52 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого Постановою №1487 Кабінету Міністрів України від 30.12.2022, йдеться, що "закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов'язаних резервістів в Україну". Але при цьому абсолютно не деталізовано, як вони можуть цьому процесу посприяти.

"Таким чином, на даний момент українцю, який перебуває за кордоном, правомірно повістку вручити не можуть", – підсумував юрист.

Нагадаємо, в Україні від 30 грудня 2022 року видають "нові" повістки. Вони складені на бланках нового зразка і відрізняються лише кількома пунктами. Потенційний призовник має право відмовитися від "старого" документу. Адвокати пояснюють, що попередній бланк втратив чинність та не несе жодного правового навантаження.

У парку, торговому центрі чи у дворі: хто і де має право вручити повістку

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