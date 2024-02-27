Мобілізація в Україні: юрист розповів, чи можуть призвати на фронт батька і сина одночасно

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані служити.

Юрист Ілля Шипко розповів, чи може таке статися, що з однієї сім'ї призвуть одразу кількох чоловіків.

З його слів, багато людей чомусь вважають, що мобілізувати на службу завжди можна тільки одного працездатного чоловіка з сім'ї, однак такі судження вкрай помилкові й не відповідають дійсності.

Те законодавство, яке сьогодні діє в Україні, не передбачає заборони на призов одразу кількох чоловіків з однієї родини. Тобто, якщо це умовні батько і син, то їм двом одночасно може прийти повістка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"Слід зазначити, що хибними є думки, що неможливо мобілізувати батька і сина, з міркувань того, що повинен залишитися хтось із працездатних чоловіків у сім'ї — як годувальник. На сьогодні відсутні будь-які нормативно-правові акти, що передбачають таку заборону для мобілізації", — каже юрист.

Водночас, певні винятки для деяких категорій осіб все ж таки є. Відповідно, такого виду мобілізації можна уникнути.

Один із них може отримати відстрочку відповідно до 23 статті закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Приміром, якщо в сім'ї є людина, зокрема дружина, яка має інвалідність.

Також право на відстрочку дається чоловікові, у якого на утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей. У такому разі його не зможуть мобілізувати вже разом із дорослим сином.

Тобто, якщо жоден із пунктів відстрочки сім'ї не підходить, тоді батька і сина можуть мобілізувати одночасно. Обмежень на це немає.

Нагадаємо, у Верховній Раді України пропонують ухвалити зміни до кримінального законодавства, щоб посилити покарання для ухилянтів від мобілізації.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно до тексту документів, воєнний стан і мобілізацію подовжено на 90 днів, тобто до 13 травня 2024 року.

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