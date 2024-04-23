Мобілізація в Україні: з якими хворобами хребта не беруть до армії

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов'язані повинні пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак, через низку хвороб призовника можуть визнати непридатним до військової служби у Збройних Силах України. Серед них - хвороби хребта.

Про це йдеться у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Які хвороби хребта звільнять від мобілізації:

хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта;

переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Закон про мобілізацію: що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію.

Документ набирає чинності через один місяць від наступного дня після публікації, тобто 18 травня.

Після набуття чинності законом про мобілізацію на військовозобов'язаних чекає низка змін, зокрема щодо оформлення відстрочок.

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