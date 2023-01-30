Мобілізація в Україні: з якими хворобами не можуть призвати в армію

У законодавстві прописана низка діагнозів, з якими людину не визнають навіть обмежено придатною до служби.

Під загальну мобілізацію в Україні не потрапляють чоловіки, які мають обмежень щодо фізичного здоров'я

Згідно з законодавством, існує перелік захворювань, з якими люди можуть бути визнані непридатними до служби навіть у воєнний час і виключені з військового обліку.

До захворювань, які виключають навіть обмежену придатність, зокрема, належать:

Інфекційні та паразитарні хвороби - активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини; активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації; тяжкі форми вірусних гепатитів; хвороби, зумовлені ВІЛ.

Онкологічні хвороби – онкозахворювання, прогресуючі злоякісні пухлини, доброякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів, що швидко прогресуюють зі значними порушеннями функцій - анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, післягеморагічні); порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани; інші хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки); деякі порушення із залученням імунного механізму.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій - хвороби щитоподібної залози; цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; порушення обміну речовин.

Різко виражені стійкі розлади психіки та поведінки – шизофренія, деменція, розлади психіки та внаслідок вживання алкоголю і наркотиків, афективні розлади, розлади особистості та поведінки, глибока та тяжка розумова відсталість.

Прогресуючі захворювання центральної нервової системи – гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребтовий абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міастенія, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго, епілепсія.

Хвороби органів зору – анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах; катаракта; глаукома; відшарування та розрив сітківки на обох очах.

Захворювання органів слуху – повна глухота на обидва вуха або глухонімота, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.

Патології сечостатевої системи – тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність, гідронефроз, пієлонефрит.

Захворювання системи кровообігу - серцева недостатність II-Б-III стадії; гіпертонічна хвороба III стадії, інші значні порушення кровообігу.

Хвороби дихальної системи – хронічна форма бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важка форма бронхіальної астми.

Захворювання органів травлення – хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій; важкі хвороби печінки та жовчного міхура; щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), зокрема і аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини - дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит.

Хвороби кісток – виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп; важка форма плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності; хвороби хребта.

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення.

З повним переліком хвороб, з якими не беруть до лав ЗСУ, можна ознайомитись у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі мобілізація в Україні триває "у спокійному режимі".

"В масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу потреби. Утім, звісно, ситуація на фронті може змінитися в будь-який спосіб, у будь-який момент..." - заявив міністр.

До ЗСУ призивають насамперед тих, хто вже має досвід участі в бойових діях.

Громадян, які не проходили військову службу, в обов'язковому порядку направляють на навчання, мінімальний термін - один місяць. Далі залежно від складності спеціальності цей термін може бути набагато більшим.

Законодавство також визначає, які категорії громадян не підлягають мобілізації.

Зокрема, на період мобілізації деякі категорії працівників мають право на "бронь" на роботі.

Читайте також: