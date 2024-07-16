Мобілізація в Україні: за якої умови в ухилянта можуть забрати житло

Не сплатив штраф - житло пустять з молотка. Ба більше, штрафи можуть накладатися неодноразово. Однак, постійно сплачувати штрафи та ухилятися від мобілізації – нереально, запевняють юристи.

Скільки штрафів можуть схопити ухилянти, про які суми стягнень йдеться, та що точно не заберуть судові виконавці, якщо на рахунках ухилянта по нулях - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Штрафи для ухилянтів

16 липня 2024 року спливає строк для виконання обов’язку оновити військово-облікові дані. Осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм "випише" ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.

Для фізичних осіб штраф за КУпАП може складати від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн, для посадовців юридичних осіб – до 59,5 тисяч грн. Про це говорить і адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась.

Ба більше, штрафи можуть накладатися неодноразово. Постанова ТЦК є виконавчим документом. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього постанови ТЦК про штраф виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Надалі ухилянт потрапить до Єдиного реєстру боржників, повідомляється на сторінках судово-юридичної газети.

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Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути досить швидким, і боржники, які злісно ухиляються від мобілізації, можуть в один день опинитися без коштів (спочатку) і майна (якщо коштів на рахунку недостатньо).

Примітно, що в першу чергу під удар підпадає окрема від будинку земельна ділянка або інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу - житловий будинок чи квартира, в якій фактично проживає боржник.

ТЦК можуть забрати єдине житло ухилянта?

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної платні у місячному розмірі становить 8000 грн. Таким чином, якщо ухилянт "назбирає" від ТЦК штрафів на суму більше 160 тисяч грн, добровільно їх не сплатить і у нього відсутні кошти на рахунках або ж немає машини, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника.

І, на жаль, не пустити виконавця судового рішення до житла боржника не можна. Відповідно до закону боржник зобов’язаний допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій.

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Ба більше, якщо боржник буде перешкоджати діяльності виконавцю судового рішення, то тоді вже поліція має право примусово відкривати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення. Таке арештоване майно майно можуть пустити з молотка на державному онлайн-аукціоні "СETAM".

З вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба більше, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

Примітно, що в мережі досить часто зустрічаються питання від користувачів – а чи можна постійно сплачувати штрафи та не оновлювати дані в ТЦК. Як виявилось – це неможливо. Анастасія Кондрась підкреслює, що це хибне твердження і розповідає, який правовий механізм відповідальності та покарання з конкретними строками виконання, та документами може бути застосований до правопорушника.

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"Однак, є і хороша новина, яка стосується правил мобілізаційного законодавства та тих людей, які не встигнуть оновити свої дані до 16 липня 2024 року. у ВР запевнили, що військовозобов'язані в Україні зможуть оновити свої облікові дані без штрафу навіть після 16 липня", - про це в ефірі Київ24 заявив народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Федієнко.

За його словами, люди, які не змогли прийти та оновити дані в ТЦК до 16 липня, зможуть і надалі це зробити. В такому разі адміністративний кодекс передбачає, що на таких людей не накладатимуть штрафи. Адже вони самостійно усунули таке правопорушення. Ба більше, адвокатка Анастасія Кондрась пояснює, що всю інформацію про військовозобов'язаного ТЦК та СП можуть взяти з відкритих реєстрів і це дає можливість оскаржити накладення штрафів.

Тим часом в Міністерстві оборони нагадали, що порушникам мобілізаційного законодавства загрожують багатотисячні штрафи.

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