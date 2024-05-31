Мобілізація в Україні: Зеленський заявив про суттєві зрушення

Після ухваленого Верховною Радою оновленого мобілізаційного закону мобілізація в Україні збільшилася.

Про це в п’ятницю, 31 травня, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції учасників третього саміту “Україна - Північна Європа”.

Він відзначив, що процес мобілізації в Україні не припинявся, але тепер відбулися суттєві зрушення.

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"Мобілізація як йшла, так і йде. Правда, після закону вона, якщо чесно, збільшилась", - наголосив Зеленський.

За словами президента, вимогу ухваленого мобілізаційного закону про оновлення даних виконали вже понад мільйон українців.

"Сьогодні реєстрація повинна бути обов'язковою. Це цифровізація цього процесу, щоб не було дуже багато різних реєстрів. Технологічно сьогодні є можливість зареєструватись кожній людини. Це не означає, що людина обов'язково йде на фронт", - додав Зеленський.

Нагадаємо, нові правила мобілізації в Україні набули чинності з 18 травня 2024 року. Згідно з ними, всі українці на військовому обліку повинні до 16 липня оновити особисті дані. Якщо особа виключена з військового обліку, має бути відповідна позначка у військовому квитку.

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