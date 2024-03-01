Мобілізація в'язнів: чи потраплять до армії вбивці та ґвалтівники

Наразі військові висловлюють різну позицію з цього приводу: дехто це "абсолютно засуджує", а деякі "брали б сотнями ув'язнених і засуджених".

Мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових: якщо вони не не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в коментарі LIGA.net.

За її словами, наразі військові висловлюють різну позицію з цього приводу: дехто це "абсолютно засуджує", а деякі "брали б сотнями ув'язнених і засуджених".

“Ми дізнаємося про те, наскільки корисний цей крок, скільки людей зможемо мобілізувати, коли цей процес розпочнеться... Цей механізм – вирішувати це через суд, його наразі не існує. І тут ключові – дискусія у парламенті та запит військових. Тоді можна проаналізувати, які категорії вмотивовані та дійсно допомогли б війську. Тоді можна брати фідбек від командирів. З 26 000 людей ми ще можемо обирати – за різними статтями й параметрами", – зауважила вона.

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Представниця Мін’юсту зазначила, що законопроєкт про мобілізацію повинен розв'язати це питання, а після його ухвалення можна буде одразу починати працювати з командирами, напрацьовувати підзаконні акти аби реалізувати зміни.

Щодо ризиків володіння зброєю засудженими, яких мобілізують, Висоцька заявила, що залучення таких людей до Збройних Сил може "відбуватися в різних формах". “Людина може бути в армії, але при цьому не торкатися зброї", – пояснила чиновниця.

Також, за її словами, "злочини теж [бувають] дуже різні", зокрема, дорожньо-транспортні пригоди та злочини з необережності. Навіть вбивство, вважає чиновниця, "могло бути вчинене за тих обставин, які не повторяться в армії".

"Звісно, можна говорити про схильність до агресії. Але якийсь час пенітенціарна система працювала з цією людиною. І у нас є оцінка ризику повторного вчинення правопорушення... Ми бачимо свою роботу у виправленні людей і тому говоримо, що не кожен засуджений – небезпечний”, - пояснила Олена Висоцька.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився своїми пропозиціями про механізми залучення ув’язнених до захисту держави, і повідомив, чи готові засуджені служити у війську.

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