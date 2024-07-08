Мобілізація вчителів: хто з педагогів має право на відстрочку

Відстрочку від призову мають далеко не всі педагоги.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Певна категорія вчителів може отримати відстрочку від призову, однак за кількох умов.

У якому разі відстрочка від призову для вчителів не діятиме — розповідаємо далі.

Відстрочка для вчителів

Педагог для отримання відстрочки від мобілізації повинен виконати дві умови. Вони передбачені Законом України “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію”.

За словами експертки ГО “Юридична сотня” Марії Звягінцевої, якщо діяльність фахівця не відповідає встановленим критеріям, відстрочка не застосовується.

Під час воєнного стану певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають наукове звання чи ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а також закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють у відповідних закладах за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Хто не отримає відстрочки

Тобто для того, щоб педагог міг отримати відстрочку, необхідно дотримуватися двох основних умов.

Перша умова – робота в закладі освіти повинна бути основною, а не виконуватися за сумісництвом.

Друга умова – зайнятість має бути не менше ніж 0,75 ставки.

"Якщо ці умови не виконуються, то відстрочка не застосовується. Наприклад, вчитель, який працює на пів ставки, не зможе отримати відстрочку через педагогічну діяльність, якщо, звісно, він не має інших підстав для цього. Важливо зазначити, що для технічного педагогічного персоналу, який охоплює лаборантів, методистів, бібліотекарів та інших співробітників, така відстрочка не передбачена", — пояснює експертка.

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