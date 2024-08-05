Мобілізація від 18 до 25 років: у комітеті Ради підтримали законопроєкт

Комітет із нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або не має військової кафедри.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

"Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією ганебною нормою. І тепер цей документ маємо розглянути в сесійній залі. Буду робити все, щоб це сталось одразу, щойно збереться парламент", - написав він.

Нагадаємо, нардеп відповів, скільки чоловіків "залягли на дно", щоб уникнути мобілізації. Голова економічного комітету ВР закликав змінити підхід до бронювання, бо інакше економіка не витримає навантаження.

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