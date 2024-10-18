Мобілізація від 18 років — цілком реальний сценарій: військовий ЗСУ назвав причину

В Україні мобілізаційний вік становить від 18 років.

Зниження мобілізаційного віку в Україні може стати реальним сценарієм розвитку подій у разі потреби додаткового ресурсу для оборони країни.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Хочу нагадати, що в Україні мобілізаційний вік становить від 18 років. Тут дискусій просто не може бути”, - зазначив він.

Водночас Іван Тимочко вважає, що питання зниження мобілізаційного віку не розглядатиметься, якщо “законодавство не даватиме лазівок, щоб уникнути мобілізації, а буде мотивувати громадян захищати свою країну”.

Зокрема, на його думку, потребує законодавчого врегулювання здобуття вищої освіти чоловіками від 25 років, які в такий спосіб уникають військової служби.

"Я розумію, що молодь має навчатись та здобувати освіту, але точно не чоловіки віком від 25 років. Вони мали шанс здобути вищу освіту. Тому, можливо, зараз важливо скористатись шансом захистити свою країну", - додав голова Ради резервістів.

Нагадаємо, у Верховній Раді кажуть, що не мають інформації про офіційні вимоги щодо зниження призовного віку від західних партнерів.

Нові правила мобілізації юнаків до 25 років

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