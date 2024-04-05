Мобілізація від 25 років: до ТЦК почнуть викликати чоловіків для оновлення даних та медогляду

До територіальних центрів комплектування викликатимуть чоловіків, які досягли 25 років для уточнення облікових даних та проходження медогляду.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як наголошують у Генштабі, з набранням чинності законопроєкту № 3127-IX "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Водночас у Генштабі зазначили, що відповідно до указу президента України від 07.03.2024 № 149/2924 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби" протягом квітня — травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях здійснюється звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Відтепер призовний вік знижено до 25 років.

Зазначається, що призовником є особа, яка приписана до призовної дільниці і підлягає призову на строкову службу.

Підписаний закон збільшує кількість військовозобов’язаних – осіб, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період. Відтепер чоловіки переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних з військового обліку призовників у 25 років, а не у 27.

Усього у ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГУЧНІ РІШЕННЯ ВЛАДИ: кого з чоловіків випустять за кордон і з якого віку мобілізуватимуть

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