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Мобілізація восени: кому насамперед вручатимуть повістки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Мобілізація восени: кому насамперед вручатимуть повістки

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Український військовий розповів, що вони потребують нормального мобілізаційного плану.

Збройні сили України потребують різних фахівців, передусім це піхоти, танкістів, артилеристів, пілотів та десантників.

Про це розповів капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас, передає "Дзеркало тижня".

За його словами, кожен навчальний центр має свою специфіку і в залежності від фаху, людей скеровують до відповідних навчальних центрів.

Він наголосив, що ЗСУ потрібен нормальний мобілізаційний план.

"Тому що ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Потрібно людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям", - сказав він.

Як раніше писали, що в Україні хочуть посилити мобілізацію, де планують видавати більше повісток. 

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