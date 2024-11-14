Хто має піти на фронт: що кажуть військові та кого пропонують мобілізувати

В Україні мають намір продовжити мобілізацію у 2025 році.

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров під час зборів "Європейської бізнес асоціації" 12 листопада, таке рішення необхідне для оборони та виконання військових цілей. Нагадаємо, згідно з рішенням Верховної Ради України, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триватиме до 7 лютого 2025 року.

Попри складну ситуацію на фронті, потрібно мобілізувати до 500 тисяч людей, а Ветеран російсько-української війни Масі Найєм заявив: якщо за два місяці не мобілізується 160 тисяч людей, доведеться підписувати капітуляцію. Мобілізація в країні знизила темп та зазнає краху.

ТЦК іноді перевищують свої повноваження, влаштовуючи «бусифікацію», військовозобов’язані чоловіки шукають способи «відмазатися» від служби. Натомість у Верховній Раді думають як залучити людей на фронт із різних силових структур, одначе представники останніх кажуть, що мають виконувати інші важливі завдання, необхідні для захисту держави.

Що говорять військові, правоохоронці, та кого потрібно мобілізувати – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Чи підуть працівники ТЦК на фронт?

Нещодавно нардепка Юлія Яцик запропонувала замість територіальних центрів комплектування створити мережу рекрутингових центрів, а колишніх працівників ТЦК відправити на фронт. Мовляв, люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання.

"Працівники ТЦК є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання у зоні бойових дій. Наприклад із сьогоднішньої кількості працівників можна створити 10 повноцінних бригад", – заявила Юлія Яцик.

Погодився із такою думкою нардеп Олексій Гончаренко. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram. Він вважає, що ТЦК мають замінити на рекрутингові центри з цивільними працівниками, а люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання.

Підтримує розформування ТЦК і народний депутат України Юрій Камельчук. Він заявив що цей орган є "неефективним та некомпетентним". Роботу яку виконували працівники, можна автоматизувати.

На думку нардепки Мар'яни Безуглої, ліквідація ТЦК вивільнила б до 50 тисяч військовослужбовців. Вони цілком могли б поповнити бойові підрозділи.

Як заявив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін, з працівників ТЦК жодної бригади сформувати не можна. Це цивільні особи.

Він додає, що з них можна створити лише, умовно, будівельні бригади. "Стосовно військовослужбовців ТЦК, то наказу щодо їхнього розформування – немає", – наголосив він.

Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону зауважив, що в українських ТЦК та СП на сьогодні працюють 36 тисяч людей. Він також додав, що сім тисяч працівників – це цивільні.

За словами речника Міноборони, серед військових багато обмежено придатних, зокрема близько трьох тисяч жінок.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зауважив, що ідея розформувати ТЦК і запровадити замість неї нову цивільну структуру – "пустий популізм, не вартий обговорення". Він вважає, що проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості.

Працівники правоохоронних органів заброньовані

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", що відправити на фронт поліцейських неможливо. За його словами працівники правоохоронних органів заброньовані.

Зокрема, частка поліцейських не досягла мобілізаційного віку – 25 років. За словами міністра, в Національній поліції нараховується близько 17 тисяч людей.

Також читайте Мобілізація з ВІЛ та порушеннями інтелектуального розвитку — нардеп розповів про наказ Міноборони

Зокрема, у працівників поліції режим роботи став набагато жорсткішим, а завдань ще більше, також погіршується криміногенна ситуація..

Коментуючи заяви у соцмережах, що поліцію треба мобілізувати, бо правоохоронці треновані та вже вміють поводитися зі зброєю, міністр зазначив, що специфіка роботи поліцейських і військових дуже різна:

"Поліцейський навчений застосовувати зброю і силу проти злочинця, але це не має нічого спільного з окопами, з інженерними спорудами, з діями в складі відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомата по злочинцю чи спецназ, який захоплює злочинну організацію, наприклад, − це одне, це дія в місті, але це не те, що дія в полі, лісі та так далі".

Зокрема, працівники ТЦК та СП разом з поліцією приносять військовозобов'язаним повістки додому.

Патрульна поліція супроводжує працівників ТЦК та СП, коли у них є спільні завдання. Зокрема, коли повістки виписують громадянам вдома.

“Ми супроводжуємо військовослужбовців ТЦК коли в нас є спільні патрулі та спільні завдання. Наприклад, коли працівник ТЦК хоче прийти до громадянина, вручити йому повістку, до дому, наприклад, то вони повідомляють про це поліції, поліцейський завжди поруч для того, щоб уникнути цих порушень порядку як з однієї, так і з іншої сторони. Поліцейський виступає арбітром. Але саме головне і що прописано в цьому законі, що всі дії як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина обов’язково мають фільмуватися на поліцейську бодікамеру”, – розповів Ігор Клименко в інтерв’ю “Радіо Свобода".

Людей для служби у війську шукають серед медиків та жителів сіл

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, про те, що медиків в Україні починають переводити у штурмовики на фронт.

Скороход підтвердила, що є випадки, коли медиків переводять на бойові посади на "нуль".

"Це дійсно правдива інформація. І до мене безпосередньо зверталися медики. Переведення зачепило звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів, які ну ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так величезний брак персоналу у госпіталях", – наголосила нардепка.

"Ми розуміємо, що є ще й питання особистостей – коли людей просто ховають на певних посадах в ротах охорони. Замість того, щоб відправляти бойові спеціальності в піхоту або штурмовики, у нас відправляються лікарі", – додала політикиня.

Також читайте Світ наблизився до глобальної війни: експерт назвав причини

Як приклад вона навела свого знайомого – ребілітолога, якого перевели на посаду стрільця.

"За наказом це має бути до 20%. Це наказ Сирського. Він імплементований командувачем Медичних сил. Ми його начебто трохи призупиняли, але зараз вже лікарі знову телефонують і кажуть, що відбувається те саме. До мене взагалі телефонують і медсестри, і медбрати, і навіть санітари", – розповіла депутатка.

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що Командування Медичних сил ЗСУ запланували від 4 листопада "потайки відновити відправку медиків у піхоту". За її словами, зараз у піхоту відправляють людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot.

Капітан ЗСУ Мирослав Борисенко зазначив, що 2023-2024 років на фронт переважно мобілізують жителів сіл і маленьких містечок, водночас мешканці великих міст можуть ухилятися від призову.

Військовий висловився, що хотів би бачити дітей олігархів та президентів. Також Борисенко зазначив, що через провальну мобілізацію зараз є велика проблема у війську. Також капітан ЗСУ додав, що працівники ТЦК найактивніше мобілізують жителів сіл і маленьких містечок.

На його думку, в селах уже не лишилося ухилянтів. Однак командир мінометної батареї наголосив, що 55-річні чоловіки не можуть бути ефективними військовими. молодь повинна йти в армію.

Жінки мають взяти зброю до рук

Чимало політиків, а також військових кажуть, що до війська мають йти жінки. Ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська розповіла, що при розумному підході зараз це може бути не обов'язкова мобілізація, а успішний рекрутинг.

За її словами, жінки, які прийшли добровільно у військо, та пройшли відповідну підготовку зможуть зайняти ряд позицій в тилу, і вивільнити десятки тисяч чоловіків для фронту.

Втаємничена мобілізація - чому офіційно джерела мовчать про підготовку військ?

На її думку, на 11-му році війни навіть смішно дискутувати питання чи можуть жінки служити на фронті. За її словами, на фронті є блискучі снайперки, операторки дронів, медикині, артилеристки і т.д. Варто додати, що раніше волонтерка Берлінська заявляла, що генералів та ексміністрів потрібно відправити у піхоту.

Євгенія Закревська, військова 92 окремої штурмової бригади заявила, що новобранців у ЗСУ не вистачає навіть на поповнення втрат. Тому запровадження чітких термінів служби неможливе і треба мобілізувати жінок.

Водночас військова пропонує налагодити ротації та активізувати мобілізацію. За її словами, вже давно потрібно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок.

"Хочемо ми чи ні – ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави – це спротив", – зазначила Закревська.

Народна депутатка Мар'яна Безугла підтримала мобілізацію жінок. Про це вона написала у своєму Telegram.

"Давно підтримую мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків", – написала вона.

Безугла зауважила, що мобілізація жінок може зменшити кількість мобілізованих чоловіків: "Якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше – це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок".

Безугла вважає, що варто почати з мобілізації на тилові посади: "У тилу зараз багато «пристроєних» – тисячі й тисячі чоловіків, які "порішали" та яких бойові підрозділи вже зачекалися".

Нагадаємо, командир бригади "Чорний ліс" Олександр Попов заявив, що без мобілізації військовозобов'язаних не обійтись, тому якщо люди не хочуть служити, вони всеодно потрібні на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.