Мобілізація з 18 років: чи готує Рада відповідні законодавчі зміни

Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років у Верховній Раді не було і немає.

Про це заявили в комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

В комітеті наголосили, що інформація, поширена сьогодні в ЗМІ, є неправдивою.

"Законотворча діяльність – це компетенція парламенту. Відповідно, парламент може говорити про те, над якими законодавчими ініціативами ведеться робота", - сказано в повідомленні комітету.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що жодного законопроєкту про зниження мобілізаційного віку немає в Раді.

Раніше у вівторок, 24 грудня, низка ЗМІ поширила інформацію з посиланням на представника 17 бригади Національної гвардії України Сергія Лунича про те, що бригада готова до прийому 20-річних юнаків, а законопроєкт про зниження мобілізаційного віку начебто вже розроблений та чекає на затвердження.

Проте згодом 17 бригада НГУ офіційно спростувала поширену інформацію, що містить нібито заяву представника Сергія Лунича про зниження мобілізаційного віку.

"Сергій Лунич не надавав подібних коментарів! Останнім часом не залучався до медійних заходів і публічних виступів. Крім того, він не є особою командування бригади (ні командиром, ні заступником) та не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них. Його посадові обов’язки не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше – прогнозування їхнього схвалення", - сказано в повідомленні бригади.

У РНБО також наголосили, що оприлюднені у Мережі дані є фейком.

"Інформація про зниження мобілізаційного віку не відповідає дійсності. Існування якихось законопроєктів, є брехнею", – підсумував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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