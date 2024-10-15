Чи готова Україна мобілізувати 18-річних: у Зеленського заговорили про тиск США

ТСН.ua з'ясовував, чи дійсно в Україні 18-річних невдовзі братимуть до війська.

У Верховні Раді та Офісі президента шокували заявою, що іноземні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років.

ТСН.ua з'ясовував все, що про це відомо, чи є в планах наразі знижувати вікову планку мобілізації та що думають про це самі військові.

США тиснуть на Зеленського?

Радник керівника Офісу президента, екснардеп Сергій Лещенко сьогодні приголомшив українців – мовляв, Сполучені Штати тиснуть на Зеленського, щоб знизити мобілізаційний вік до 18 років.

"Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", – пише Лещенко.

За його словами, американці натякають, що лише західної зброї недостатньо, потрібна мобілізація від 18 років.

"Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", – запевний колишній нардеп від партії Порошенка.

Нардепка від "Євросолідарності" Марина Іонова також визнала, що західні партнери наполягають на тому, щоб змінити та знизити ще мобілізаційний вік.

На її думку, Україні потрібно змінювати підхід до мобілізації, зокрема через мотиваційні заходи, як-от фінансове забезпечення, кредити або ввезення автомобілів. Крім того, вкрай необхідно зменшити корупцію у МСЕК і ТЦК.

Нардеп Роман Костенко ще раніше в жовтні сказав, що його колеги з американського Конгресу дивуються тому, що в Україні особи до 25 років не підлягають призову, незважаючи на проблеми з мобілізацією.

Чи планують у Верховній Раді ухвалювати відповідний закон про мобілізацію від 18 років

7 жовтня нардеп Вадим Івченко заявив, що питання зниження мобілізаційного віку ні до 18, ні до 20 років немає на порядку денному ані Верховної Ради, ані Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

"Це є сигнали лише до нас, до Комітету нацбезпеки й оборони, але поки що питання зовсім не обговорюються в комітеті. Зовсім не стоїть на порядку денному комітету і зовсім не обговорюється у Верховній Раді", – зазначив Івченко.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко визнав: депутати дійсно обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років. Проте наразі профільний комітет Верховної Ради ще не розглядав це питання на засіданнях.

Що кажуть самі військові

Більшість відомих військових упевнені, що мобілізаційний вік потрібно обов'язково знижувати. Так, наприклад, комбат ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що всі повнолітні українці – і чоловіки, й жінки – мають бути військовозобов'язаними від 18 років. Щодо участі безпосередньо у бойових діях, то комбат виступає за відправлення на фронт людей віком від 23 років.

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський заявив, що для того, щоб отримати мотивованих бійців, необхідно знизити мобілізаційний вік в Україні хоча б до 21 року. На його думку, "чим більше зараз нашої молоді відчує, що таке війна, тим легше нам буде далі".

Іншу позицію має військовий лікар, який курує медицину східного напрямку фронту, підполковник Роман Кузін. У вересні в ексклюзивному інтерв’ю ТСН він сказав – якщо є можливість відтермінувати зниження призовного віку, це треба робити максимально довго.

"Це дуже складне питання. Якщо почнуть іти хлопці, яким 18-19, 20-25, то хто потім буде піднімати цю країну? Я вважаю, якщо є можливість це відтерміновувати, то це треба робити максимально", – висловився Кузін.

Відомий комбат батальйону К2 Кирило Верес заявив, що поки не готовий масово брати до свого підрозділу 18-річних. "18-річний хлопець – для мене це трохи рано", – каже Верес.

Нагадаємо, що 9 жовтня Верховна Рада України заборонила мобілізацію 18-25-річних, які раніше отримали статус обмежено придатних і вважалися військовозобов'язаними.

Від мобілізації до "бусифікації", приниження, побиття та безкарності!

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