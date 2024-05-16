Мобілізація з 25 років: у ЗМІ підрахували, на скільки тисяч збільшиться військо України

За даними НАН, протягом 1998–1999 років в Україні народилося 416 349 хлопчиків.

Зниження призовного віку із 27 до 25 років збільшить особовий склад Збройних сил України приблизно на 100 тисяч військовослужбовців.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Старим тут місце. Як ЗСУ стали армією 40+ і чи вплине зниження мобілізаційного віку на боєздатність".

Такі дані надали співрозмовники Генерального штабі ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними.

Журналісти зазначають, що після довгих дискусій "через виснаження Сил оборони та безповоротні втрати на фронті Зеленський підписав закон" про зниження мобілізаційного віку.

"Чи вдасться суттєво омолодити військо завдяки мобілізації 25–26-річних – питання дискусійне. Особливо з огляду на демографічну ситуацію в Україні", - задаються запитанням автори статті.

За словами заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександра Гладуна, в 1998–1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм якраз має бути 25-26 років. Звісно, не всі з них потраплять до ЗСУ. На це є різні причини, серед яких - стан здоров'я, виїзд за кордоном або перебування на окупованих Росією територіях.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку. Чи планують в Україні ще більше знизити вік мобілізованих.

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