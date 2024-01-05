Мобілізація за лотереєю та “бронь” за високу зарплату: Стефанчук прокоментував ідеї

Спікер українського парламенту нагадав, що у Британії свого часу був "податок на боягузтво".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає проявом суспільної дискусії висловлені ідеї про мобілізацію шляхом лотереї або про бронювання від мобілізації чоловіків, які отримують високі зарплати та сплачують великі податки.

Про це він говорив в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Стефанчук підтвердив, що чув про ідею колишнього міністра економіки Тимофія Милованова, але запевнив, що її в законопроєкті немає.

“Знаю про дуже багато ідей, і про жеребкування, і про мобілізацію за датою народження, і про багато іншого. Але сприймаймо це просто як ідеї, як дискусію, що триває в суспільстві. Для мене ж більш важливі рішення, на які вийде комітет Верховної Ради”, – зауважив він.

Так само голова ВР прокоментував ініціативу бронювати від мобілізації чоловіків, які отримують високі зарплати, а отже, сплачують більше податків. За його словами, цього немає в законопроєкті, окрім того, на думку Стефанчука, “цьому повинна передувати дуже велика дискусія”.

Спікер українського парламенту нагадав, що у Британії свого часу був такий "податок на боягузтво", коли можна було відкупитися від лицарського обов’язку йти воювати. Але він також наголосив, що в жодній країні не знає прикладів успішної реалізації такої ідеї.

“З іншого боку, в нас є й необхідність фінансувати військо... Тому треба думати… Це ж проста математика: не можна вигравати війну, не маючи необхідного фінансово-грошового забезпечення людей, які б’ються за країну. Все має бути обґрунтованим”, – розмірковував Руслан Стефанчук.

Голова ВР також нагадав, що весь бюджет України складається з частини, яку заробляє Україна, і вона йде на фінансування ЗСУ, а за рахунок іншої частини, яку ми отримуємо внаслідок складних перемовин із нашими партнерами, фінансується решта.

“Якщо є необхідність мобілізації певної кількості людей, вони повинні розуміти, що будуть одягнені, забезпечені, нагодовані і в разі, не дай Боже, чого отримають необхідні компенсації. Інакше – то нечесна державна політика”, – наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла поцікавилася в соцмережі, чи підтримують українці ідею заплатити за бронь від мобілізації.

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