Мобілізація заброньованих: у Сухопутних військах зробили важливе роз’яснення

Без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У Сухопутних військах назвали маніпулятивною інформацію щодо мобілізації заброньованих працівників та пояснили, чому деякі бронювання не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично.

Таке роз’яснення пресслужба Сухопутних сил опублікувала у соцмережах.

У повідомленні нагадали, що, згідно чинного законодавства, для бронювання військовозобов’язаних необхідно оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації у відповідному ТЦК.

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Відповідно до постановою Кабміну від 27 січня 2023 р. № 76 (в редакції постанови КМУ від 22 листопада 2024 р. №1332), після формування та підписання списку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (тобто порталу “Дія”) переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично.

“Бронювання, які були оформлені без використання засобів порталу “Дія”, не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично”, - наголосили у Сухопутних військах.

У такому разі необхідно направити повідомлення про бронювання до ТЦК та СП, у якому військовозобов’язаний перебуває на обліку, для взяття його на спеціальний військовий облік.

У Сухопутних військах звернули увагу на те, що без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

“У разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідальним особам органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше з'явилися повідомлення про те, що на Закарпатті, Харківщині та в Одесі військовозобов’язаних, які мають бронювання та підтвердження цього у паперовому вигляді, затримали та доставили у ТЦК, згодом деякі з них були відвезені у військову частину, а вже після з’ясування обставин були повернуті до ТЦК.

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