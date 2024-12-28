Мобілізація засуджених: голова "Слуги народу" про те, чи запозичила Україна досвід РФ

Шуляк запевнила, що в Україні мобілізація засуджених відбувається за добровільною згодою, на відміну від РФ.

Мобілізація ув'язнених в Росії дала можливість на певному етапі швидко компенсувати втрати і наростити чисельність війська.

Як мобілізація ув'язнених відбувається в Україні, розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає "Українське Радіо".

Нардепка вважає, що у цьому питанні недоцільно порівнювати Україну із Росією, тому що українське законодавство і те законодавство, яке діє в Росії – "це дві великі непорівнювані речі".

"Тому що в Росії всіх захапали, відвезли, кинули на фронт і все, там нікого не питають: згоден ти – не згоден", – каже вона.

Шуляк запевнила, що в Україні мобілізація засуджених відбувається за добровільною згодою. Причому за згодою як сам самого засудженого, так і за згодою відповідної військової частини. Відповідно, командир військової частини може відмовитись, якщо йому за певними параметрами така людина не підходить, чи в нього, наприклад, є якісь сумніви. Тобто йдеться про добровільну згоду з двох сторін.

За даними нардепки, станом на кінець літа більше ніж 5 тисяч засуджених подали на той час відповідні документи на те, щоб бути мобілізованими.

"Були навіть на той час уже і перші жінки, які також хотіли скористатися цією нагодою. Ми розраховували, коли ухвалювали таке законодавство, що наш мобілізаційний ресурс буде приблизно 10 тисяч людей, які будуть придатні до служби. Давайте ж не забувати, що там потрібно ще обов'язково пройти і ВЛК, і психологічну експертизу для того, щоб ці люди були повноцінними бойовими одиницями і захищали нашу країну", – каже Шуляк.

Раніше у Генштабі повідомили, що понад 6 тисяч увʼязнених зараз служать у Збройних силах України на рівні з іншими військовослужбовцями.

Нагадаємо, у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка сформовано окремий підрозділ з засуджених осіб, які вирішили піти на фронт добровольцями.

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