Мобілізація засуджених: кого з ув'язнених самі військові не хочуть бачити в ЗСУ

За словами Малюськи, йдеться до прикладу про тих небагатьох людей, які вчиняли воєнні злочини під час служби.

Навіть якщо законом буле дозволена мобілізація засуджених, є певна категорія в'язнів, проти появи на фронті яких категорично виступають військові.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Мін’юсту Денис Малюська.

За його словами, військові м'яко кажучи не в захваті, якщо на фронт відпускатимуть тих, хто вчинив воєнні злочини, наприклад, під час проходження служби.

"Тобто він вже зробив якоїсь біди в армії. Другий раз його пускати їм не дуже хочеться. Мова не йде про дезертирів, а саме тих, хто вчиняв злочини, перебуваючи вже на військовій службі. Відповідно, така категорія може бути, напевно, виключена", – сказав міністр.

Раніше нардеп Федір Веніславський пояснив, що законопроєкт про мобілізації передбачає, що частину засуджених можуть долучати до ЗСУ.

Своєю чергою заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових: якщо вони не не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання.

Нагадаємо, що Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи у Шевченківському суді і внаслідок чого сам загинув, 8 років чекав на вирок і постійно просився на передову воювати. Проте суд відповідав відмовою.

Також на Хмельниччині засуджений до довічного ув'язнення попросився на фронт, проте місцевий суд відмовився задовольнити його клопотання.

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