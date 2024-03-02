Мобілізація засуджених в Україні: нардеп відповів, хто може піти на фронт

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що законопроєкт про мобілізації передбачає, що частину засуджених можуть долучати до ЗСУ.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Федір Веніславський зазначив, що ті засуджені, які не перебувають у місцях позбавлення волі можуть бути мобілізовані.

"Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік", - сказав він.

Також член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки додав, що засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі теж отримають можливість захищати Україну на фронті. Проте є винятки - засуджені за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів, не отримають такого права.

Раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових: якщо вони не не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився своїми пропозиціями про механізми залучення ув’язнених до захисту держави, і повідомив, чи готові засуджені служити у війську.

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