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Мобілізація засуджених в Україні: нардеп відповів, хто може піти на фронт

Мобілізація засуджених в Україні: нардеп відповів, хто може піти на фронт

Федір Веніславський / Фото: Верховна Рада України

Засуджені до позбавлення волі зможуть добровільно долучатись до ЗСУ.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що законопроєкт про мобілізації передбачає, що частину засуджених можуть долучати до ЗСУ. 

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна". 

Федір Веніславський зазначив, що ті засуджені, які не перебувають у місцях позбавлення волі можуть бути мобілізовані. 

"Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік", - сказав він. 

Також член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки додав, що засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі теж отримають можливість захищати Україну на фронті. Проте є винятки - засуджені за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів, не отримають такого права. 

Раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових: якщо вони не не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання. 

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився своїми пропозиціями про механізми залучення ув’язнених до захисту держави, і повідомив, чи готові засуджені служити у війську.

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