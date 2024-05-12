Мобілізація засуджених в Україні: в Міноборони пояснили, хто не може воювати у ЗСУ

У Раді 13 березня зареєстрували проєкт закону "Про мобілізацію засуджених". Тепер рішення воювати в ЗСУ залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ.

Деталі закону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Як зазначив речник, обмеження діятимуть для осіб, які:

відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України,

умисне вбивство двох або більше людей або вбивство з особливою жорстокістю,

або поєднане зі згвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканості, злочини,

пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей,

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця, особливо тяжкі корупційні злочини.

Рішення про умовно-дострокове звільнення ухвалює суд.

"Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин. Закон набере чинності після підписання президентом, і у наступний день після його офіційного опублікування", - додав він.

Зауважимо, що Україна здатна мобілізувати 10-20 тис. таких чоловіків.

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