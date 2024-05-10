Мобілізація жінок: доброволець назвав сфери, куди можна було б залучати військовослужбовиць

Степан Ковальчик, який воює від 2016 року, запропонував низку сфер, куди можна залучати жінок у разі їхньої мобілізацїі.

Український військовий Степан Ковальчик з Української добровольчої армії (УДА) пояснив, в яких сферах оборони можна використовувати жінок, якщо влада ухвалить рішення про їхню мобілізацію.

Про це боєць штурмового батальйону "Арей" УДА 129 бригади ЗСУ, який воює від 2016 року, написав у себе в Facebook.

Він одразу пояснив, що не має на увазі мобілізацію жінок на передову. Проте військовий певен, що є багато позицій, де українки зможуть з легкістю виконувати ті чи інші завдання.

1. Патрульна поліція

"Наприклад, патрульна поліція, а саме змішані екіпажі, які й так вже давно працюють. І жінки чудово з цим справляються", – розмірковує Ковальчик.

2. Військкомати

На думку військового, абсолютно всі посади в ТЦК можуть обіймати дівчата, а допомагатимуть їм військові, які втратили здоровʼя в зоні бойових дій.

"Така робота передбачає службу за місцем проживання (поряд з родиною та дітьми)", – додав він.

3. Батальйони тероборони й ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади)

На його думку, охорона мостів, переправ, будівель критичної інфраструктури, в тому числі служба на блокпостах, є “підйомними” для жінок.

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Крім того, Ковальчик зауважив, що у Збройних силах є посади, які вже і так "під контролем" жінок. Йдеться про штабну роботу, облік, бухгалтерію, логістику та багато інших завдань. Сюди варто додати і службу забезпечення, підвіз матеріалів, заправка і керування переважною більшістю транспорту армії.

"Це дозволить вивільнити величезну кількість чоловіків, які по факту вже перебувають у війську і повністю готові до якісного підсилення підрозділів на фронті. Жінки найлютіші борці з п'янством, наркоманією і антисанітарію у колективах", – зауважив боєць

Він припускає, що однією своєю присутністю у війську жінки присоромлять чоловіків, які ще досі вагаються.

4. Вишколи

"Важливим завданням, який можуть виконувати українські жінки, є вишколи. Навчати юнаків і дівчат, які так щиро захоплюються своєю армією і країною, поводитись зі зброєю, допомагати їм розвивати навички спостережливості і маскування, орієнтуватися на місцевості та ще багато всього корисного дозволить їм в критичний момент не розгубитися і зберегти своє і не тільки життя", – пише Ковальчик.

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Підсумовуючи він наголосив, що Україні для перемоги потрібна "тільки всеохопна і масова мілітаризація суспільства, навчання і вишколювання всіх верств населення, демонстрація готовності народу вести цей смертельний бій з оскаженілим ворогом".

Нагадаємо, місяць тому радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв’ю The Times сказала, що Україна повинна готуватися до мобілізації жінок найближчими роками.

Ця заява викликала гучну реакцію суспільства.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заперечили цю інформацію. Там запевняють, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному.

Натомість одіозна нардепка Мар'яна Безугла заявила, що підтримує ідею мобілізації жінок.

Речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) та військовий експерт Владислав Селезньов припустив, що ситуація в країні може скластися так, що всі громадяни без виключення будуть змушені брати до рук зброю.

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