Мобілізація жінок і українців за кордоном: американський генерал про те, що потрібно змінити

Годжес зауважив, що занадто багато українців призовного віку гуляють у Німеччині, Польщі та Румунії. Він вважає, що Україна має їх повертати.

Українському урядові потрібно думати над тим, як повернути військовозобов'язаних українців з-за кордону.

Про це в ефірі телемарафону заявив екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Бен Годжес.

"Я думаю, що це те, що має виправити уряд. В Україні немає дефіциту робочої сили, у вас є проблема з системою трудових ресурсів. Занадто багато чоловіків призовного віку, які гуляють по Німеччині, Польщі та Румунії, працюють у готелях, мають роботу і у них все гаразд... Їх треба повернути, але що теж треба – це уряд має виправити систему, щоб людей правильно набирали і піклувалися про них. Я маю на увазі, що чоловіки все ще потрібні для виконання інших завдань, окрім носіння військової форми", – каже Годжес.

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Також він вважає, що Україна має працювати над тим, аби створити комфортніші умови для жінок у війську. Експерт не виключає, що жінок також доведеться мобілізувати.

"І звичайно, я думаю про жінок. У вас є сотні тисяч жінок призовного віку, які мають хорошу фізичну підготовку. Вони б були чудовими солдатами... Чи зробила Україна все можливе, щоб створити можливості для жінок воювати там, де вони кваліфіковані. Тому я думаю, що виправити системи набору і мобілізація населення таким чином, щоб усі хотіли воювати, могли воювати", – підсумував він.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, як збираються повертати ухилянтів з-за кордону.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що Німеччина не депортуватиме українців і не примушуватиме їх до мобілізації до ЗСУ.

Натомість в Естонії заявили, що готові видавати Україні чоловіків призовного віку для мобілізації до лав ЗСУ.

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