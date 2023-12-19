Мобілізація жінок і відносини із Залужним: головні тези з пресконференції Зеленського

Серед найгарячіших тем – проблеми з мобілізацією, чутки про конфлікт із Залужним і проблеми у відносинах зі США.

Сьогодні, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію за підсумками 2023 року.

Глава держави зробив чимало заяв. ТСН.ua зібрав найважливіші тези з виступу президента.

Мобілізація: жінки в армії і зниження мінімального віку призовників

За словами Зеленського, у Генштабі запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Він відповів, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів.

Президент уточнив, що мобілізація такої кількості людей обійдеться Україні в додаткових 500 млрд гривень. Зеленський підрахував, що 1 військовий - це шість цивільних, які сплачують податки.

Водночас, він прокоментував ініціативу деяких нардепів щодо мобілізації жінок. Зеленський запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.

Також президента запитали, чи варто знижувати мінімальний вік призовників, щоб протистояти російській агресії.

"Що стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років – якщо буде аргументовано, на сьогодні бачу, що це необхідно, – з цим погоджусь", – зазначив президент.

Відносини із Залужним

Президент Зеленський вперше прокоментував чутки про конфлікт із голвокомом ЗСУ Валерієм Залужним. Він запевнив, що з головнокомандувачем ЗСУ у нього робочі відносини.

"Пан Валерій Залужний також мій представник. Як і всі ті, кого я призначав. Комусь дуже вдячний, за когось соромно", – додав президент, відповідаючи на питання про критику нардепки Безуглої на адресу головкому ЗСУ.

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Зеленський: Все особисте - в мене з дружиною! А що із Залужним

Скільки триватиме війна і чому не вдався контрнаступ

На питання про публікації в західних ЗМІ і висловлювання деяких українських військових діячів про те, що війна з РФ затягнеться на роки, Зеленський відповів так: "Чи завершиться 2024 року війна? Я думаю, ніхто не знає відповіді". Він наголосив, що терміни перемоги залежать перш за все від самих українців.

За його словами, нестача амуніції вплинула на перебіг контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі.

Також Зеленський відповів, чи відмовиться Україна від стратегії звільнення своїх територій військовим шляхом.

"Стратегія не може бути змінена. Згідно з нашою Конституцією це все наші території. Що стосується тактики. Може змінитися тактика, після того як врахують результати контрнаступу", – сказав він.

Цілі на фронті 2024 року

"Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, тому що всі говорили про наші плани. Ну, воно так не злітає з РФ, у якої зброї більше. Не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних та оборонних дій наступного року", – пояснив президент

Проблеми у відносинах зі США

Президент Зеленський впевнений, що США та Європа не зрадять і підтримуватимуть Україну до кінця.

Коментуючи питання, як зміняться відносини між Україною і США у разі повернення до Білого дому Дональда Трампа, Зеленський відповів, що у Трампа буде точно інша політика.

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