Мобілізація жінок: кому загрожуватимуть штрафи через неоновлення даних

Долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

В Україні всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. За законом, про примусову мобілізацію українок не йдеться.

Про це повідомляється на сайті Кременчуцького районного ТЦК і СП.

Долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням. За законом "Про військовий обов'язок та військову службу", на військовий облік повинні стати ті, хто має медичну чи фармацевтичну спеціальності.

"Жінки-військовозобов'язані, віком від 18 до 60 років, повинні звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів", – йдеться в поясненні ТЦК.

Юрист Андрій Корбецький пояснив, що таким жінкам потрібно звернутися до ТЦК. Після звернення на них заведуть особову справу, згодом направлять на ВЛК, а вже там визначать придатність до служби.

"Вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Норми не змінилися, але жінки з вищевказаними спеціальностями зобов'язані зробити це без винятку",– наголосив Корбецький.

Як повідомлялося, станом на сьогодні у навчальних центрах ЗСУ залишилося менше десятка мобілізованих, яким 50+ років. Це пов'язано з виконанням внутрішньої директиви командування Сухопутних військ. Від кінця вересня ТЦК припинили примусово мобілізовувати чоловіків, старших за 50 років.

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