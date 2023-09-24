Мобілізація жінок-медиків: кого можуть призвати та хто не підлягає мобілізації

Як відбувається мобілізація жінок-медиків та хто не може бути мобілізованим.

Кабінет міністрів України постановою №1487 від 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідно до цього документу, жінки-медики, які станом на 30 грудня 2022 року не стояли на військовому обліку, мають право не ставати на цей облік до 2026 року.

У Міноборони також підтвердили, що до 2026 року українки, які мають медичну спеціальність, не будуть зобов’язаними ставати на військовий облік.

Портал Medplatforma розповів, кого з жінок-медиків можуть призвати на військову службу та хто не підлягає мобілізації.

Яких жінок-медиків можуть мобілізувати:

Жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної або професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти.

Умови для мобілізації:

жінка не досягла 60 років – граничного віку перебування у запасі;

військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала жінку придатною до військової служби за станом здоров’я. Про придатність свідчитиме постанова ВЛК з висновками "придатна до військової служби" або "непридатна до військової служби в мирний час, обмежено придатна у воєнний час". Інвалідність, встановлена жінці, не дає підстав автоматично вважати, що жінка непридатна до військової служби.

Взяття жінок на військовий облік здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

На військовий облік жінку ставить ТЦК за місцем реєстрації проживання.

Які медики не підлягають мобілізації:

Статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 № 3543-XII (зі змінами та доповненнями) визначені випадки, коли медики військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, якщо вони:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;

мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;

дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії ІІ-ІІІ ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитину з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати, тощо.

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають медичні працівники, які:

є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

є науковими і науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки;

мають близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повноюрідний, неповноюрідний) брат чи сестра), які загинули або пропали безвісти під час проведення АТО.

Нагадаємо, адвокат розповів, що загрожує чоловікам, які купили "липовий" висновок ВЛК про стан здоров’я.

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