Мобілізація жінок у лютому 2025-го: хто може піти служити

У лютому 2025 року триватиме мобілізація в Україні військовозобов'язаних. Зокрема, і жінок. Нещодавно був ухвалений і підписаний президентом України закон, який вносить зміни у військову службу.

Про нюанси мобілізації жінок в Україні, повідомляють у ТСН.ua.

На тлі повномасштабної війни проти РФ у лютому 2025-го триватиме мобілізація в Україні військовозобов'язаних. Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу чітко визначає, що призов на військову службу поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років. Жінки ж мають право служити виключно на добровільних засадах. Призову жінок на військову службу проти їхньої волі в нашій країні немає.

"Відповідно до вимог чинного законодавства, мобілізація жінок можлива виключно на основі добровільної згоди. Але жінки також зараз служать, багато з них пішли добровольцями і попідписували контракти. Але щодо стовідсоткової мобілізації, то про неї не йдеться", - розповіла адвокатка Катерина Оніщенко в коментарях "Фактам ICTV".

За законом, українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Повнолітні українки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, повинні подавати документи для військового обліку, якщо у них немає проблем зі здоров'ям.

Їхні дані внесуть до реєстру. Втім, це не означає, що в Україні призиватимуть жінок. Інформацію збирають для іншого, щоб у влади було розуміння, скільки є співробітників у важливих галузях.

Жінки можуть укласти контракт на проходження військової служби. Також передбачено можливість проходження базової військової підготовки для жінок, які відповідають вимогам щодо здоров’я та віку. Важливо зазначити, що жінки, які служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

Нагадаємо, мобілізація в Україні в лютому далі триватиме. Певна категорія громадян отримає право на відстрочку від мобілізації, дехто може його втратити. Також зміни стосуватимуться і 17-річних юнаків.

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